Cidades UFG terá representante na final do Concurso Internacional de Programação Universitária A equipe Delicinhas do Cerrado, formada por Misael Mateus Oliveira de Morais, Paulo Augusto Gomes Kataki e Rafael de Castro Silva estará em Moscou no início de outubro

Ex-alunos dos cursos de bacharelado e mestrado em Ciências da Computação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG), Misael Mateus Oliveira de Morais, Paulo Augusto Gomes Kataki e Rafael de Castro Silva vão representar a instituição em outubro em Moscou (Rússia), na final mundial do 44th International Collegiate Programming Contest (ICPC) – 44º C...