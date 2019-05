Cidades UFG se mobiliza contra corte no orçamento pelo MEC Em assembleia convocada pela reitoria, comunidade universitária fez abraço simbólico contra bloqueio de 30% do orçamento

Um abraço coletivo em volta do Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo do Freua Bufáiçal marcou a tarde de ontem no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, na região Norte de Goiânia. O ato simbólico foi uma forma de protesto contra o bloqueio de 30% do orçamento de custeio e investimento da instituição de ensino superior, anunciado no final do mês pa...