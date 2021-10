Cidades UFG recebe supercomputador Adquirido com verbas do governo estadual e instalado no Centro de Excelência de Inteligência Artificial, equipamento impactará projetos de desenvolvimento econômico

Ainda sob o impacto do corte pelo governo federal de R $655 milhões para a ciência, a Universidade Federal de Goiás (UFG) dá, nesta quinta-feira (21), um passo gigantesco para consolidar a sua importância no cenário da Inteligência Artificial (IA). Às 10 horas será inaugurado o supercomputador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia), instalado no In...