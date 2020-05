Cidades UFG realiza Espaço das Profissões 2020 de forma online e interativa Evento tem por objetivo orientar estudantes sobre cursos oferecidos e formas de acesso à instituição

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza quinta e sexta-feira, 14 e 15, o Espaço das Profissões 2020, este ano de uma forma diferente por causa da pandemia da Covid-19. Embora à distância, o evento será interativo através de lives dentro da programação da TV UFG (Canal 15.1 UHF; 21 NET - e no canal da Instituilção no Youtube) e também no site UFG oficial. Uma segunda etapa do evento ...