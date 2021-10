As inscrições para o 1º desafio nacional Living Lab C seguem até o dia 25 de outubro. A ação consiste em projetos de inovação e sustentabilidade na área da construção civil. A iniciativa realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Comunidade da Construção prevê desenvolver soluções para auxiliar a indústria, o setor público e a sociedade na problemática que envolve os resíduos de construção civil (RCC).

Para se inscrever na competição, estudantes de diferentes áreas de formação (Ciências Exatas, Humanas e Sociais ou Biológicas), precisam se organizar em equipes, de no mínimo dois e no máximo cinco integrantes. “Negócio Inovador” e “Negócio de Impacto Socioambiental” são as duas categorias do evento, que premiará, em dinheiro, o 1º, 2º e 3º lugares de cada uma delas.

Não é necessário que a equipe possua uma ideia ou solução pronta, já que um dos objetivos do evento é o desenvolvimento de competências. As equipes poderão contar, em caráter não obrigatório, com um (a) orientador (a) – docente ou profissional de mercado que escolherem –, além das capacitações disponíveis na programação do desafio e suporte de mentores.

Os estudantes que tiverem interesse de se inscrever, podem acessar o formulário neste link. Mais informações sobre o projeto também estão disponíveis no site.