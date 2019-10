Cidades UFG realiza atendimento gratuito para a prevenção de câncer de boca Público será orientado sobre possíveis sintomas e necessidades de tratamento, dependendo do caso

O curso de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza nesta quinta-feira (17), uma ação comunitária de prevenção contra o câncer de boca. Os atendimentos são gratuítos e feitos no prédio da Faculdade de Odontologia (FO), no Setor Universitário, em Goiânia. Durante a ação, as pessoas que comparecerem serão orientadas sobre possíveis sintomas e nece...