Cidades UFG mantém atividades remotas no próximo semestre letivo Planejamento das unidades começa na segunda-feira (19) com recomendação para seguir deliberações do Consuni do ano passado

Seguindo orientação da Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Goiás, as unidades da instituição vão manter de modo remoto as atividades do primeiro semestre do ano letivo de 2021 que começa no próximo dia 26. De segunda-feira (19) até sexta-feira (23) será realizada a semana de planejamento pelas unidades acadêmicas, unidades acadêmicas especiais p...