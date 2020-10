Cidades UFG inicia testagem para covid-19 com método mais barato Ação realizada na manhã desta terça-feira (27) testou 100 trabalhadores da Comurg

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realizou na manhã desta terça-feira (27) ação de testagem para covid-19 com tecnologia própria. Os 100 testes foram aplicados em trabalhadores da Companhia de Urbanização (Comurg). A etapa faz parte do processo de validação da pesquisa para distribuição em ampla escala. Desenvolvido no Instituto de Química da universidade, ...