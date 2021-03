Cidades UFG diz que orçamento para pagamentos de despesas está no limite Instituição afirma que se orçamento discricionário de 2021, que teve redução de 18% em relação a 2020, não for alterado, não tem condições financeiras de finalizar o ano letivo

Caso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 do Governo Federal seja aprovado com os valores atuais, a Universidade Federal de Goiás (UFG) não terá condições de se manter funcionando até o final de 2021. “Vamos ter que parar”, afirma o reitor da instituição, Edward Madureira. A universidade perderia, neste ano, depois de cinco anos sem reajustes, 18% do orçament...