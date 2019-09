Cidades UFG diz não ter mais dinheiro em caixa e soma dívida de R$ 21,3 milhões com fornecedores Segundo o reitor da instituição, Edward Madureira, despesas como energia e limpeza não são pagas desde junho

Sem dinheiro para custeio em caixa, a Universidade Federal de Goiás (UFG) espera o desbloqueio de recursos do orçamento pelo Ministério da Educação (MEC) para conseguir pagar a dívida que já soma R$ 21,3 milhões com fornecedores e assim evitar possível paralisação de serviços apontados como essenciais para o funcionamento da instituição. Entre as despesas que nã...