Cidades UFG decide manter aulas remotas em 2021 Conselho Universitário aprovou a prorrogação do modelo já em vigor desde o mês de agosto

A Universidade Federal de Goiás (UFG) manterá as aulas remotas no primeiro semestre de 2021. A informação foi divulgada pela instituição na tarde desta terça-feira (1°). A decisão foi do Conselho Universitário da instituição, que aponta não haver previsão para a retomada presencial. As aulas da instituição ficaram suspensas por mais de cinco meses em razão da pan...