Cidades UFG busca ferramentas para retomar aulas presenciais Grupo de trabalho estuda como adaptar o ensino mantendo a qualidade e atendendo a todos os alunos

Mesmo sem data para o retorno das aulas da graduação na Universidade Federal de Goiás (UFG), um grupo de trabalho estuda as possibilidades e previsões para quando este momento chegar. O reitor Edward Madureira diz que não é o momento de definir quando os estudos serão retomados, mas como. “Certamente a realidade no retorno será bem diferente do que estávamos acostumados. Te...