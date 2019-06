Cidades UFG avança em estudos no combate ao vitiligo Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás aprofundam análises sobre transplante de melanócitos, uma das opções terapêuticas para combater a doença

O vitiligo, doença lembrada no mês de junho em campanhas, não é contagioso e não traz nenhum mal para a saúde física. Entretanto, a descoloração da pele pela falta de melanina afeta a autoestima do paciente e pode desencadear problemas psicológicos, como a depressão. É uma das doenças dermatológicas mais estudadas no mundo, com diversas opções de tratamento, mas ainda sem o...