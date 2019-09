Cidades UFG aguarda o desbloqueio de recursos do seu orçamento anual para evitar paralisação Há fornecedores de universidade que não recebem desde junho deste ano. Instituição pode ficar paralisada se serviços forem suspensos. Gestão aguarda desbloqueio de recursos

Com dívidas com fornecedores que somam R$ 21,3 milhões e sem dinheiro em caixa para custeio, a Universidade Federal de Goiás (UFG) aguarda o desbloqueio de recursos do seu orçamento anual para evitar paralisação de serviços apontados como essenciais para o funcionamento da universidade. “Não dá para a gente precisar que a universidade vai parar um dia ou outro dia. Enq...