Cidades UEG volta a ter eleição direta para escolha de reitor Instituição estava sob intervenção do Governo de Goiás desde 2019 e, desde então, comunidade universitária pedia o retorno da autonomia

Atualizada às 11h12. Decreto do governador Ronaldo Caiado publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (13) definiu pela realização de eleições para a escolha do novo reitor e coordenadores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) que está sob intervenção desde 2019. Pela decisão, o pleito na instituição será realizado em junho e repetido a cada quatro...