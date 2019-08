Cidades UEG vai exonerar 47% dos temporários Medida atende a determinação judicial que limita tipo de contrato na instituição de ensino superior. Neste mês 190 foram desligados e grupo deve buscar Justiça contra dispensa

Até o final deste ano, cerca de 1.490 contratos de funcionários temporários da Universidade Estadual de Goiás (UEG) serão rescindidos. Este número representa 47% da mão de obra da instituição de ensino superior atualmente, entre técnicos e professores. As primeiras rescisões aconteceram no início deste mês, com 190 demitidos. Com um desfalque tão grande, o futuro da UEG...