Cidades UEG suspende vestibular de Medicina em definitivo para 2021 Inscrições já haviam sido suspensas na semana passada. Decisão se dá após apontamento de falhas estruturais no curso, que agora não tem data para ingresso de novo estudantes

O Conselho Superior Universitário da Universidade Estadual de Goiás (CsU|UEG) suspendeu em definitivo o edital do vestibular do curso de Medicina para este ano. A decisão foi confirmada nesta terça-feira (24). O cancelamento se deu a partir de um relatório em que o Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) recomenda a suspensão do vestibular. As inscrições para ...