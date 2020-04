A Universidade Estadual de Goiás (UEG) suspendeu a realização do processo seletivo 2020/2. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (29). A instituição alega que devido ao atual cenário da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) é inviável realizar o vestibular. Informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (30) no site da instituição.

A decisão assinada pelo reitor da instituição e professor, Valter Gomes Campos, orienta a retirar do Calendário Acadêmico de 2020 todas as datas relativas a procedimentos do Processo Seletivo 2020/2.

A UEG relacionou as razões para a suspensão. Veja:

1) O cenário incerto que ora se vive em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus e a imprevisibilidade de retorno à normalidade administrativa;

2) Os inúmeros atos normativos expedidos pelas autoridades governamentais e sanitárias, que estabeleceram medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, determinando o isolamento social, sem prazo certo para retorno;

3) As dificuldades operacionais que a Gerência do Núcleo de Seleção encontrará, em função dessa crise de saúde pública, para a realização dos procedimentos preparatórios para o processo seletivo e, sobretudo, para eventual aplicação de provas, que, na UEG, são atividades essencialmente presenciais e demandam rotinas administrativas que vão desde a seleção para isenção de taxas, elaboração, impressão e distribuição de cadernos de provas até o recolhimento das respostas e gabaritos, com posterior início dos procedimentos de correção e divulgação de resultados;

4) Que uma possível execução remota de tarefas e de procedimentos relativos ao processo seletivo não se mostra medida prudente, visto que, dessa maneira, ainda não há como garantir a segurança e a qualidade do certame;

5) Os obstáculos verificados para operacionalizar o ano letivo em curso e para a formação de novas turmas.