Cidades UEG divulga cronograma com 1.469 exonerações de servidores irregulares Duas datas foram definidas para a saída dos funcionários ainda neste ano; medida faz parte de um acórdão firmado em março deste ano, atendendo a uma ação civil pública proposta em 2012

Todos funcionários com contratos irregulares na Universidade Estadual de Goiás (UEG) serão desligados da Instituição até o final do ano, conforme decisão judicial. A medida atinge 1.469 servidores, sendo 705 professores e 764 técnicos administrativos. A Universidade divulgou o cronograma, no qual, no dia 30 de novembro sairão os servidores da limpeza e técnico-administrativos. Já no ...