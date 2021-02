Cidades UEG diminui vagas em 12,7% Novo edital para vestibular de 2021 mostra perda de 470 lugares para alunos na instituição se comparado com processo de 2020. Em 15 cidades não haverá novas turmas

O edital do vestibular do primeiro semestre de 2021 da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem 470 vagas a menos para novos alunos do que havia no processo seletivo do primeiro semestre de 2020, uma redução de 12,7%. As vagas foram retiradas de nove cursos que não tiveram vagas para calouros neste ano e ainda quatro cursos que tiveram redução nas turmas de primeiro per...