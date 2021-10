Cidades UEG anuncia retorno presencial de alunos Universidade elaborou Instrução Normativa com regras para que estudantes e professores exerçam atividades acadêmicas fisicamente. Déficit de professores é desafio

Resolução do Conselho Universitário da Universidade Estadual de Goiás (UEG), publicada na sexta-feira (14), definiu pelo retorno gradual ao regime presencial das atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação a partir do dia 8 de novembro, uma segunda-feira. No dia 15 de janeiro de 2022, quando passarão a ser ministradas as aulas correspondentes ao segundo s...