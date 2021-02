Cidades UEG abre inscrições para Vestibular Especial para Refugiados As provas objetiva e de redação serão realizadas presencialmente no dia 21 de março, e será obrigatório o uso de máscaras de proteção

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu inscrições para o Processo Seletivo Especial 2021 do Programa de Acesso à Educação Superior para Refugiados e Portadores de Visto/Acolhido Humanitário no Brasil. Os interessados poderão inscrever-se de 15 a 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.estudeconosco.ueg.br. Segundo a inst...