UEG abre inscrições para três cursos de mestrado

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu, nesta quarta-feira (6), inscrições para três Programas de Pós-gradução Stricto Sensu, nível mestrado. Poslli Mestrado oferecido no Câmpus Cora Coralina, na Cidade de Goiás, com foco em Língua, Literatura e Interculturalidade. As inscrições estão abertas até o dia 13 de outubro. São oferecidas 36 vagas, distribuíd...