Cidades UBSs de Rio Verde têm horários de atendimento alterados durante feriadão de Corpus Christi Unidades de saúde já tinham passado por alterações desde o começo da semana devido a decreto municipal que enrijece medidas de isolamento social

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Rio Verde terão seus horários de funcionamento alterados entre esta quarta-feira (10) e o próximo domingo (14), período do feriadão de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (11). Segundo a prefeitura, durante os próximos dias as UBSs Martins, Promissão e Vila Borges terão atendimento das 7h às 21h. A UBS Bandeirantes terá a...