Cidades Uber é condenada a pagar R$ 7 mil para passageira após motorista cobrar a mais pela corrida Mulher relatou que ainda recebeu uma mensagem de cunho sexual do condutor logo após aceitar a viagem

A empresa Uber foi condenada a pagar R$ 7 mil em indenização por danos morais a uma passageira depois que ela recebeu uma cobrança a mais pela corrida, além do valor que constava no aplicativo, pelo motorista que a conduzia. Além dessa conduta, a mulher ainda informou no processo que, logo após aceitar a viagem, recebeu uma mensagem de cunho sexual enviada pelo condutor. O...