TV Anhanguera realiza evento gratuito de saúde vascular em Goiânia

A TV Anhanguera realiza a partir das 9h deste sábado (27), no Sesc Faiçalville, em Goiânia, o "Anhanguera Saúde - Circuito da Saúde Vascular" com serviços e prevenção para toda a população como consultas gratuitas com especialistas, atividades de saúde e informação sobre como cuidar e proteger suas artérias. O evento reúne especialistas para realizar diagnó...