Vida Urbana Turma do STJ confirma autorização para João de Deus deixar prisão Médium continua internado no Instituto de Neurologia de Goiânia

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou hoje (11) decisão do ministro Nefi Cordeiro que autorizou o médium João de Deus a deixar a prisão para ser internado no Instituto de Neurologia de Goiânia. A decisão foi proferida no mês passado. Desde então o líder religioso segue internado. O colegiado julgou um recurso do Ministério Públic...