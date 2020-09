Cidades Turistas desobedecem a decreto e invadem Cachoeira da Capivara, em Cavalcante Atrativos turísticos foram fechados para visitação e pesquisa como medida para evitar a proliferação do coronavírus (Sars-CoV-2)

Pelo menos dois turistas que teriam invadido, neste domingo (6), a Cachoeira da Capivara, em Cavalcante, no Nordeste de Goiás, foram retirados do local. A dupla desrespeitou um decreto municipal que fechou os atrativos turísticos do local como medida para evitar a proliferação do coronavírus (Sars-CoV-2). Em vídeos enviados ao POPULAR é possível ver os dois homens...