Cidades Turista com pacote para o Nordeste pode cancelá-lo sem multa, diz Procon Mancha de óleo tem avançado pela região; ônus por problema ambiental não é do cliente, diz entidade de defesa do consumidor

Turistas que vão para locais do Nordeste afetados pelo óleo podem negociar com as operadoras com as quais fecharam pacote para remarcar datas ou até cancelar a viagem, sem ter de pagar multa por isso. Esse é o entendimento do Procon paulista, que afirma que o consumidor não pode ser responsabilizado ou prejudicado por algo que não tem culpa. Desde o início de set...