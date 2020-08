Cidades Turismo se adapta à pandemia em Goiás Cidades voltam a funcionar com capacidade reduzida. Protocolos de proteção e vigilância epidemiológica são a aposta para que atividades sejam seguras para moradores e visitantes

Em Goiás, as principais cidades turísticas já voltaram a funcionar, mas com a capacidade reduzida. Via de regra, hotéis, pousadas, restaurantes e bares podem abrir com cerca de 50% da operação. Uso de máscaras, intensificação de limpeza e vigilância epidemiológica reforçada para combater possíveis aglomerações têm sido as apostas das prefeituras para garantir a segurança de ...