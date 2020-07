Cidades Turismo: só duas cidades em Goiás estão sem casos do novo coronavírus Lagoa Santa e São Domingos estão com as atividades turísticas paradas desde o início da pandemia da Covid-19. Falta de estrutura para tratar pacientes é um dos motivos para rigor

Apenas duas cidades goianas com pontos turísticos importantes do Estado não têm nenhum caso confirmado do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Lagoa Santa, no Sul de Goiás, e São Domingos, no Norte, são municípios pequenos, conhecidos pelas belezas naturais, que têm como uma das bases de receita municipal o turismo e estão com as atividades do setor paralisadas desde o início ...