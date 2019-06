Cidades "Tudo vai ser feito dentro do prazo", diz novo presidente da Agetul sobre Parque Mutirama Urias Júnior assumiu o cargo nesta quarta-feira (26) após Ronaldo Vieira pedir afastamento por "motivo de foro íntimo"

Novo presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), o advogado e jornalista Urias Júnior afirma que todos os laudos necessários para a reabertura do Parque Mutirama serão entregues dentro do prazo. "O que não terminou está sendo finalizado esta semana, mas tudo vai ser entregue conforme a exigência do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO)....