Cidades Tucano fica com asa presa em linha e é resgatado de uma árvore do Setor Jaó, em Goiânia

Um tucano foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (7) do alto de uma árvore, no Setor Jaó, em Goiânia, depois de ficar com parte da asa presa em uma linha. Em função da altura elevada, os bombeiros tiveram de usar uma viatura Auto Plataforma Aérea (APA) - veículo muito utilizado para o corte de árvores, para alcançar o pássaro. Após o salvament...