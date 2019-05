Cidades Trote sobre tiroteio causa pânico no Instituto Emmanuel em Goiânia Informação, que chegou às redes sociais, dava conta de que um tiroteio tinha acabado de ocorrer no interior da escola

Um trote originado entre um dos 1.100 alunos do Instituto Educacional Emmanuel, localizado no Setor Sul, em Goiânia, provocou pânico na instituição na manhã desta quinta-feira (9). A informação, que chegou às redes sociais, dava conta de que um tiroteio tinha acabado de ocorrer no interior da escola. A notícia foi veemente negada pela direção do colégio. De acordo...