Cidades Troca de nome faz candidata zerar Enem; Inep admite erro e corrige nota Rebecca foi comunicada que tinha sido eliminada por ter usado celular durante a aplicação da prova. No entanto, aparelho que tocou era de outra participante que estava na sala e tinha o mesmo nome

Uma candidata teve as notas do Exame do Ensino Médio (Enem) zeradas por uma troca de nomes. Rebecca Ferreira, de 18 anos, foi comunicada que tinha sido eliminada porque seu celular tocou durante a aplicação da prova. No entanto, o aparelho que tocou era de outra participante que estava na sala e tinha o mesmo nome. Outras 6...