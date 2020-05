Cidades Troca de bebês em Trindade vai parar na Justiça Mães que sofreram com situação em 2017 decidiram pedir indenização por danos morais após erro semelhante ocorrer dentro do Hutrin em 2019. Primeira audiência do caso foi nesta segunda-feira (25)

Uma troca de bebês ocorrida em 2017 na maternidade do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), município da região metropolitana de Goiânia, foi alvo nesta segunda-feira (25) de uma audiência de conciliação por videoconferência em uma ação de indenização por danos morais proposta pelos pais das crianças. As mães decidiram acionar a Justiça em novembro de 2019 após do...