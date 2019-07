Cidades Troca de bebês em Trindade preocupa famílias Convivendo no mesmo endereço, casais vivem expectativa de resultado de exame e relatam apego aos dois meninos

As duas famílias que tiveram os bebês trocados no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) vivem momentos de tensão e estão morando juntas na casa de Genésio Vieira de Souza e Pauliana Maciel Aguiar de Souza, no Setor Monte Sinai, em Trindade. Os casais contam que está sendo difícil lidar com a ansiedade e a tristeza diante do episódio. “É um sofrimento sem fim. Já peg...