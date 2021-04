Cidades Trio suspeito de aplicar golpe do falso número em idoso é preso em Goiânia O prejuízo da vítima, residente no Estado de São Paulo, foi de R$ 144.700,00, segundo a polícia

Três mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta quarta-feira (14), em Goiânia, pela Polícia Civil de Goiás contra suspeitos de aplicarem golpe contra um idoso de 74 anos, residente no Estado de São Paulo. Segundo as investigações, o prejuízo da vítima foi de R$ 144.700,00. A associação criminosa atuava por meio da prática do chamado “golpe do novo número...