Cidades Trio preso apresentou falso atestado de comorbidade para vacinação de Covid-19 em Goianira Eles foram localizados após uma denúncia anônima e as prisões ocorreram na semana passada, no dia 21 de maio

Três suspeitos, sendo um homem e duas mulheres, foram presos após apresentar laudos médicos falsos atestando comorbidades para furar a fila e se vacinar contra a Covid-19, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. O trio foi localizado após uma denúncia anônima e as prisões ocorreram na semana passada, no dia 21 de maio. As informações da Polícia ...