Cidades Trio mantém mãe e filho reféns durante assalto em Goiânia Os suspeitos, um adolescente de 15 anos e dois jovens de 18, pularam o muro da residência e anunciaram o roubo

Uma mãe e o filho de 4 anos foram feitos reféns dentro de casa por três vizinhos na madrugada desta terça-feira (28) durante um assalto no setor Madre Germana II, em Goiânia. Os suspeitos, um adolescente de 15 anos e dois jovens de 18, pularam o muro da residência e anunciaram o roubo. No assalto, a mulher foi agredida com coronhadas na nuca e com tapas no rosto ...