Cidades Trio faz reféns em supermercado de Águas Lindas de Goiás e é detido pela PM De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, vítimas relataram que foram amarradas e agredidas pelo grupo. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido

Duas pessoas foram feitas reféns durante uma tentativa de roubo a um supermercado, na noite de domingo (15), em Águas Lindas de Goiás. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) de Goiás, elas foram libertadas por integrantes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar, que receberam uma denúncia anônima. No local, dois homens foram presos e...