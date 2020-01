Cidades Trio é preso por suspeita de tráfico de drogas em Goiânia Ao todo a polícia encontrou 2,5 mil munições que somam mais de R$ 150 mil, uma pistola equipada com kit rajada, um revólver, drogas e um carro usado nos crimes

Uma advogada e dois homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (8), suspeitos de tráfico de drogas. O caso foi descoberto durante uma abordagem dos policias do Giro no setor Jardim Guanabara, em Goiânia, quando advogada e um comparsa viajavam para Anápolis. No carro do casal foram encontradas porções de cocaína e armamento de alto calibre. Já em Anápolis, foi de...