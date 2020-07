Cidades Trio é preso em Luziânia com 21 celulares contrabandeados do Paraguai Suspeitos foram encaminhados à sede da Receita Federal em Brasília

Três pessoas foram presas em Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF) com 21 celulares contrabandeados do Paraguai. Os aparelhos, que teriam sido adquiridos por R$ 23 mil e seriam revendidos em Brasília. A estimativa da Polícia Militar é de que a venda renderia R$ 46 mil ao trio. Após serem detidos, foram encaminhados à sede da Receita Federal, em Brasília junto c...