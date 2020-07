Cidades Trio é preso e 400 kg de pasta base de cocaína apreendidos em Jussara Os detidos faziam o transporte do entorpecente da Bolívia para Goiás, informou a polícia

Quatrocentos quilos de pasta base de cocaína avaliada em R$ 10 milhões foram apreendidos e 3 homens presos nesta quarta-feira (2) em Jussara, no Oeste de Goiás. A carga foi descoberta durante operação conjunta entre as Polícias Federal, Civil e Rodoviária Federal de Minas Gerais, Goiás e do Mato Grosso. Segundo a polícia, o trio fazia o transporte do entorpecente da Bol...