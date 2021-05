Cidades Trio é preso durante furto de mais de 700 litros de combustível em Senador Canedo Policiais encontraram os suspeitos no momento que eles retiravam o produto do caminhão para os galões

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Senador Canedo, na noite dessa quinta-feira (13), enquanto furtavam aproximadamente 700 litros de combustível. O trio foi surpreendido pelos policiais no momento que retiravam o produto de um caminhão e passavam para galões. Segundo as informações da polícia, além do motorista do caminhão, outras duas p...