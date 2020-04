Cidades Trio é preso com tablete de maconha, faca e R$ 220 em Rio Verde Para a GCM, eles contaram que haviam comprado a droga em Rio Verde e a levariam para Acreúna

Três pessoas sem parentesco, sendo um homem, uma mulher e um adolescente, foram abordados pela Guarda Civil Municipal de Rio Verde (GCM), em um posto de combustível, na BR-060, com um tablete de maconha, uma faca e R$ 220. De acordo com a GCM, guardas que estavam de folga abastecendo o veículo no posto informaram a equipe sobre a atitude suspeita do trio. Quando...