Cidades Trio é preso com cerca de 100kg de maconha em Goiânia Rotam ainda apreendeu quase R$ 2 mil e duas balanças de precisão

Três homens foram presos e cerca de 100kg de maconha apreendidas na manhã deste sábado (6), no Setor Vila Rosa, em Goiânia. Segundo informações da Rotam, um dos suspeitos foi abordado durante patrulhamento no setor e acabou levando os militares até a residência em que estavam as drogas. No local, foram apreendidos ainda quase R$ 2 mil em espécie e duas bala...