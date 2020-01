Cidades Trio é preso com 80 kg de pasta base de cocaína na região metropolitana de Goiânia, veja vídeo Entorpecente estava escondido dentro de um tambor que estava enterrado em uma fazenda

Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (24) com 80 kg de pasta base de cocaína, que estava enterrada em uma fazenda, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima. Os suspeitos foram abordados no município e levaram os policiais até a fazenda. A droga estava dentro de um barril e enterrada no sol...