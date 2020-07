Cidades Trio é preso com 270 pés de maconha cultivados em residência em Valparaíso, entorno do DF Casa contava com estufa climatizada e luzes específicas para plantação

Três pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira (20), em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal, com mais de 270 pés de maconha plantados em uma residência. O Comando de Operações de Divisas (COD) foi até o local após receber denúncia anônima e encontrou ainda uma estufa climatizada com luzes específicas para o cultivo de qualidades especiais de maconha, c...