Trio é preso após matar tucanos em Águas Lindas de Goiás Homens suspeitos responderão por crime contra o meio ambiente

Três homens foram presos nesta terça-feira (23) suspeitos de terem matado dois tucanos em Águas Lindas de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal (DF). Eles responderão por crime contra o meio ambiente. Segundo a Polícia Militar (PM), durante outra ocorrência, um morador abordou os policiais e contou que viu algumas pessoas entrando em uma casa com armas....